Akinfenwa avverte Ramos: "Sei fortunato, perché..."

08/06/2018

Sergio Ramos può ritenersi fortunato. Polemiche e botta e risposta del difensore blancos agli infortuni di Salah e Karius , dall'Inghilterra arriva un messaggio inequivocabile. Mittente è l'attaccante del Wycombe Adebayo Akinfenwa , famoso più per la sua stazza fisica che per lo stile di gioco: 180 cm per 101 chili. Tramite un post pubblicato sui propri profili social Akinfenwa ha avvisato il numero 4 spagnolo del Real Madrid.

"Sergio Ramos, non solo hai fatto male al mio uomo Salah, ma hai causato anche una commozione a Karius. Guarda ragazzo, sei fortunato perché non giocherò mai contro di te perché non giocherò mai in Champions". Poi, prendendo una scarpa, l'attaccante ha fatto capire le sue intenzioni: "Questo è quello che ti sarebbe successo". Un messaggio chiaro e diretto per il capitano madrileno, Ramos è avvertito.