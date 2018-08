Aguero fuma narghilé con una modella: il Manchester City si infuria

27/08/2018

Settimana complicata per il Manchester City che, dopo aver perso due punti sul campo del Wolverhampton , si trova a fare i conti con i vizi di Sergio Aguero . Il Kun ha fatto irritare il club apparendo in una storia di Instagram che lo mostra mentre fuma narghilè con la modella diciottenne Lola Magnin . "Uno dei migliori calciatori a livello mondiale dovrebbe essere anche un modello. Non è un messaggio positivi per i giovani" la reazione del City.

La punta del City, nel video incriminato, respira il fumo e poi lo getta fuori dalla bocca. Un comportamento, il suo, che non è piaciuto per niente al Manchester City. Secondo il 'Sun', che fa riferimento a fonti interne al club inglese, i Citizens avrebbero commentato negativamente: "Non è stato bello da vedere, è uno dei migliori calciatori a livello mondiale e dovrebbe essere anche un modello. Queste cose non mandano messaggi positivi ai giovani". Aguero, per il momento, non commenta, limitandosi a negare il presunto flirt con la giovane modella: "La conosco e basta, - ha detto - non c'è niente di romantico".