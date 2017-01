Abusi sessuali su minori in UK, indagati 5 club di Premier

31 gennaio 2017

Ci sono tutti i top club di Londra nel registro degli indagati nell'inchiesta aperta dalle autorità britanniche in seguito alle ammissioni di Woodward, che nel novembre scorso ha denunciato di esser stato vittima di abusi da parte del suo allenatore delle giovanili, Barry Bennell (poi condannato per pedofilia) quando era un ragazzo. I fatti denunciati risalgono agli anni '80 quando Woodward militava nel Crewe Alexandra. L'ex difensore, che con la sua rivelazione ha indotto altri ex giocatori a farsi avanti, è stato fondamentale per l'inchiesta. "Agenti speciali stanno indagando grazie alle segnalazioni arrivate'', ha detto il capo della polizia metropolitana Ivan Balhatchet. Al momento risultano ben 500 denunce e 184 sospetti identificati.