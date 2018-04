Abreu, la 25esima squadra è in Cile

17 giugno 2017

Sebastian Abreu a quasi 41 anni continua a stupire. L'attaccante uruguaiano riparte dal Cile, dove 'El Loco' ha firmato col Deportes Puerto Montt. Nuova avventura in seconda serie nazionale per l'eterno centravanti, che con questa scelta difenderà i colori della venticinquesima squadra 'sposata' in carriera dopo avere girato ben 11 nazioni indossando anche maglie storiche come quella del River Plate.