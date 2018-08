Abramovich vuole vendere il Chelsea: chiede 2 miliardi di sterline

26/08/2018

Roman Abramovich vuole vendere il Chelsea per 2 miliardi di sterline. La notizia, che arriva dall'Inghilterra pochi giorni dopo rumors simili riguardanti il Liverpool, non ha trovato conferme ufficiali, ma ha smosso le acque intorno a Stamford Bridge. Il magnate russo si starebbe muovendo per cedere il club alla cifra record e avrebbe già contattato la banca d'affari americana Raine Group. Il mancato rinnovo del visto di soggiorno in UK è un indizio.

Proprio da questa decisione è scaturito il giro di ipotesi e indiscrezioni che stanno avvolgendo il Chelsea. Senza il visto di soggiorno, non rinnovato, Abramovich non potrà più fare affari nel Regno Unito, nonostante nel frattempo abbia ottenuto la cittadinanza israeliana. Anche la sospensione dell'investimento da 1 miliardo di euro per ristrutturare Stamford Bridge è un segnale per i tifosi Blues, abbastanza chiaro per la stampa britannica che dalle colonne del Sunday Times lancia la pietra.



Secondo la ricostruzione, smentita da fonti del Chelsea e comunque mai confermata ufficialmente, Abramovich sta cercando acquirenti pronti a prendere il Chelsea alla cifra record di 2 miliardi di sterline, più del triplo rispetto all'operazione più costosa della storia ovvero i 790 milioni di sterline riscossi dalla vecchia proprietà per cedere il Manchester United nel 2006. Due miliardi, esattamente la cifra che nei giorni scorsi girava intorno al Liverpool per un presunto takeover fallito dal cugino di Mansour.