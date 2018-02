"Niente giocatori africani". Il West Ham licenzia il ds

2 febbraio 2018

All'indomani della sospensione per la frase razzista riportata dai media inglesi ("stop all'arrivo dei calciatori africani, causa di caos e problemi, soprattutto fuori dal campo"), Tony Henry è stato licenziato dal West Ham . E' stato lo stesso club londinese, con una nota, a comunicare la decisione. "La nostra azione arriva dopo un'indagine completa e approfondita. Il West Ham United non tollererà alcun tipo di discriminazione" si legge.

La frase incriminata, secondo la difesa di Henry, si riferiva all'esperienza negativa avuta con Diafra Sakho, passato a gennaio al Rennes. Il 28enne attaccante è uscito allo scoperto su Snapchat, come riportato da Sportsmail, e ha attaccato duramente gli Hammers: "Mentono, dicono che il cattivo sono io perché ho carattere, sono un leone. Avevano paura e ora tutti vedranno perché ho voluto lasciare questo club, mostro a tutti i tifosi la verità: non vogliono giocatori neri. Andremo via tutti a uno a uno. Presto uscirà fuori la verità, credo nella giustizia".