"Neymar, sei un piangina". Lui segna ed esulta mimando le lacrime sotto la curva del Nimes

02/09/2018

Quando Neymar segna non fa più notizia, soprattutto se lo fa in Ligue 1. Il brasiliano, questa volta, ha incendiato la Rete per l'esultanza dopo aver segnato al Nimes. Il brasiliano del Psg, infatti, è corso a festeggiare sotto la curva dei padroni di casa dove c'era esposto uno striscione "Neymar piangina del Mondiale", mimando il gesto delle lacrime. Un'esultanza che non è piaciuta ai tifosi locali, ma che è diventata subito virale.