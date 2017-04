"Antonio! Antonio!". Striscione in cielo per Conte

22 aprile 2017

L'amore dei tifosi del Chelsea per Antonio Conte è sempre più forte. Nel giorno della semifinale di FA Cup, vinta con i rivali del Tottenham e che ha spedito i Blues in finale, sopra Wembley è transitato un aereo con una grandissima bandiera blu della squadra e enorme striscione con la scritta: "Antonio! Antonio!". Un modo per dimostrare l'affetto verso il tecnico che sta guidando il Chelsea in una stagione fin qui esaltante.