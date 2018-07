È cieco da un occhio, Mario Ricardo prenota il premio Puskás con un gol meraviglioso

26/07/2018

Chi insiste e persiste, raggiunge e conquista e Mario Enrique Ricardo lo sa bene. Un'infanzia difficile, fatta di sacrifici e rinunce, poi quell'incidente d'auto che gli ha fatto perdere la vista all'occhio sinistro e la speranza in un sogno che sarebbe potuto rimanere nel cassetto. Lui però non ha voluto rinunciare all'idea di fare il calciatore e ad oggi porta al braccio la fascia di capitano del Cristóbal Colon (terza divisione del Paraguay), nonostante il suo cuore batta per il Cerro Porteño, proprio quella squadra a cui ha rifilato il suo gol più bello.



Sarà una notte difficile da dimenticare per uno come lui che quando non è sul campo aiuta la madre, acquistando e trasportando verdure fino al mercato di Julián Augusto Saldívar, paese in cui vive la sua famiglia. Sarà difficile anche perché il suo nome è sulla bocca di tutti, il video della sua rete ha fatto il giro del mondo, permettendogli di diventare un forte candidato del Puskás, il premio che la Fifa consegna all'autore del gol più bello dell'anno.