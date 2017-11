ZIDANE: "A GIRONA NON E' STATO IL PEGGIOR REAL"

31 ottobre 2017

"A Girona non credo sia stata la peggiore partita con me. È il calcio". Coì Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Tottenham in Champions League. "Come tutti sappiamo, quando si perduto c'è sempre qualcosa. Non abbiamo fatto molto bene, stavamo vincendo 1-0 ma ci siamo fatti sorprendere", ha aggiunto il tecnico francese alla stampa spagnola. "Ora tutto questo è il passato, abbiamo una partita per tornare a fare ciò che sappiamo. Non cambia niente nella nostra mente, dobbiamo dare tutto e cercare di vincere", ha concluso Zidane.