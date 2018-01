ZENGA: "BONUCCI, UN GOL STRANO"

6 gennaio 2018

Sconfitto il Crotone di Zenga contro il Milan. "Gol strano quello di Bonucci. Gli unici che non hanno consapevolezza di quello che accade siamo noi in panchina”. Così Zenga ai microfoni di Premium: “Non è una critica al Var ma una constatazione. Io e Gattuso dopo il gol ci siamo guardati perplessi, nessuno dei due aveva capito cosa fosse accaduto. Volevo fare un primo tempo diverso, siamo stati poco incisivi e abbiamo creato poco. Quando abbiamo alzato la qualità abbiamo creato dei grattacapi al Milan. Dobbiamo dare più qualità dall’inizio. Credo alla salvezza 200%. Ho un ginocchio che mi fa male quindi non posso andare in bicicletta come Nicola. Voglio lavorare tanto e iniziare il campionato in maniera più concreta”.