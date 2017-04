Zeman: "Moggi in Albania? Non sono sorpreso"

29 aprile 2017

Moggi in Albania? La notizia della firma dell'ex dg della Juve come consulente del Partizani Tirana non ha affatto stupito Zdenek Zeman. "Lui ha detto che usciva dal calcio dieci, quindici anni fa - ha detto il tecnico del Pescara a margine della conferenza stampa di presentazione della trasferta di Cagliari - Nonostante le sentenze lui nel calcio invece c'è sempre. Non sono per niente sorpreso che sia rientrato nel calcio, e in Albania".

Il Pescara è aritmeticamente retrocesso in Serie B. "In queste ultime partite voglio proprio vedere chi può essere utile e può darci una mano nella prossima stagione - ha proseguito Zeman - Non ho preclusioni, ma oggi non posso dire quanti calciatori di questa rosa rimarranno. Starà a loro dimostrare di poter far bene. Cagliari? Sono un ex, ma è una partita come le altre. Quella di Cagliari è stata negativa nei rapporti, ma positiva con la squadra che aveva dei limiti, ma che giocava a calcio. Quella di oggi è sicuramente una buona squadra soprattutto a livello di singoli".