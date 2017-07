Zeman, altre bordate alla Juve: "Allo Stadium non si dovrebbe giocare. Bonucci? Un teatro..."

23 luglio 2017

A 70 anni Zeman è il più anziano tecnico tra Serie A e Serie B: ne ha viste tante il boemo e soprattutto ha visto il calcio cambiare. "Il calcio non è più sport ma un'industria acchiappasoldi. Quando io allenavo a Roma gli stadi erano pieni mentre oggi c'è poca gente: si vede che ritengono il calcio poco interessante" dice. E anche stavolta le bordate alla Juve non mancano: "Moggi? E' tornato in Albania ma anche in Italia ha a disposizioni giornali, tv e radio. Non capisco chi lo cerca, per me ha fatto fallire tanti club. Le denunce sul doping alla Juve mi hanno penalizzato: il sistema era sbagliato ma anche chi la pensava come me si è schierato con loro". E se si parla di Juve, si parla anche di Calciopoli e della disputa sugli scudetti revocati che Agnelli espone allo Stadium: "Sarebbe normale intervenire, non giocare lì. Io sono uno che cerca di rispettare le regole e le decisioni degli altri. Anche io sono stato squalificato per tre mesi e l'ho accettato".



La Juve ha appena perso un leader come Bonucci: "E' andato via perché è successo qualcosa nello spogliatoio. Di gente che bacia la maglia ne vedo tanta ma tranne Totti è tutto un teatro. Il mercato del Milan è come quello dell'Inter di un anno fa: bisogna vedere se diventa squadra".



A proposito di Inter: "Spalletti all'inzio diceva che l'ambiente a Roma era stupendo poi si è smentito. L'Inter non era da settimo posto l'anno scorso ma lì non si sa chi decide. il problema non è l'allenatore ma saper gestire il gruppo".



La stagione appena conclusa passerà alla storia anche per l'addio al calcio del suo pupillo Totti: "Non ha scelto lui, lo hanno fatto smettere che è diverso. Altri hanno deciso che non doveva giocare più purtroppo".



Controcorrente Zeman lo è anche se si parla del Real Madrid campione d'Europa: "Il Real è un brutto esempio per gli altri: mettono Cristiano Ronaldo e vincono. Però Ronaldo è uno, l'unico che fa la differenza con Messi. Gli altri sono bravi ma non spostano. Sacchi con il Milan ha esaltato il concetto di squadra: aveva Van Basten ma anche Colombo. I club dicono che se prendono uno da 100 milioni poi vendono più abbonamenti ma il discorso è perdente. poi ci si ritrova con dei difensori centrali e un terzino".



Infine, una previsione sul campionato: "Juve e Napoli davanti. La Roma ha cambiato troppo però ho fiducia in Di Francesco se lo lasciano lavorare..."