ZAZA: "FELICE, MI GODO IL MOMENTO"

5 novembre 2017

"Sono felice di aver ritrovato l'azzurro: è merito mio, ma anche dei compagni di squadra del Valencia che mi hanno aiutato. Ora però non mi passa niente di particolare nella mente, penso solo a godermi il momento". Così Simone Zaza commenta, in un'intervista alla tv del Valencia mentre è in partenza per l'Italia, il suo ritorno in Nazionale. "E' una bella sensazione, l'ho saputo ieri mentre ero nello spogliatoio dopo la partita col Leganes e tutti i compagni sono stati contenti per me, con me", ha aggiunto.