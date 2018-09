ZAMPARINI: "STOP AL CAMPIONATO, IL PALERMO DEVE ANDARE IN A"

12/09/2018

"Vogliamo il Palermo in A e giocare le partite già disputate dal Frosinone". Queste le parole del patron del Palermo Maurizio Zamparini all'indomani del dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato la decisione della Corte Sportiva di Appello sul caso Frosinone. Intervistato dal Corriere dello Sport Zamparini ci va giù durissimo: "Il posto è nostro. Stiamo vagliando ogni possibilità di ricorrere, chiederemo in primo luogo il blocco del campionato e la riammissione in A del Palermo. Ci spetta giustizia. Se, come dice la sentenza, avessero applicato l'art. 17, il Frosinone sarebbe rimasto in B. Il campionato è appena iniziato, si può recuperare. O ci dovranno pagare almeno 50 milioni di danni".