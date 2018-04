Youth League: volano Roma e Inter, Juve ko

18 ottobre 2017

Youth League, il mercoledì dolce-amaro delle giovani promesse italiane. E' andata così. Impresa della Roma di De Rossi che ha sconfitto 2-0 il Chlesea a Londra. L'Inter in Ucraina, a Kiev, ha battuto 3-0 la Dinamo. Mentre per la Juve è arrivato un clamoroso quanto inatteso ko casalingo contro lo Sporting Lisbona: 1-4.

Per la Roma, il successo significa il primato nel girone a 6 punti, alla pari con Chelsea e Atletico Madrid. L'Inter ha superato il primo turno di qualificazione, e nel secondo turno -si gioca a novembre- avrà di fronte i danesi dell'Esbjerg. La Juventus dopo 3 turni ha solo 3 punti nel Girone, comandato dal Barcellona (a quota ), davanti allo Sporting con 4 punti.