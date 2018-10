YOUTH LEAGUE, VITTORIA DELLA JUVE

02/10/2018

La Juventus Pirmavera si impone per 2-1 sui pari età dello Young Boys in una partita valida per la seconda giornata della UEFA Youth League, la Champions per formazioni giovanili. Per i bianconeri, a segno Pereira al 9' e Moreno al 67'. Di Maier la rete elvetica all'87'. La Juventus è ora prima da sola a punteggio pieno con 6 punti in attesa dell'altro confronto fra Manchester United e Valencia.