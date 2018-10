YOUTH LEAGUE, ROMA-VIKTORIA PLZEN 3-4

02/10/2018

La Roma Primavera esce sconfitta per 4-3 dal confronto casalingo con i pari età del Viktoria Plzen nella seconda giornata della UEFA Youth League, la Champions delle squadre giovanili. Non bastano ai giallorossi le reti di Simonetti, Bouah e D'Orazio. Per la compagine ceca a segno Mika, Pihrt e Kepl autore di una doppietta. Con il secondo ko in altrettante partite, la Roma è ultima in classifica nel girone con 0 punti. Al comando c'e' il Real Madrid con 6 (4-1 ai russi del CSK) davanti proprio al Viktoria Plzen con 4.