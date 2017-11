YOUTH LEAGUE: JUVE E ROMA KO

31 ottobre 2017

Entrambe sconfitte le due squadre italiane impegnate nella Uefa Youth League. La Roma è stata battuta in casa per 2-1 dal Chelsea allo Stadio Tre Fontane. Per i Blues a segno nel primo tempo Sterling al 16' e Taylor-Crossdale al 21'. Non basta ai giallorossi di De Rossi il gol di Celar al 79'. Nella classifica del Girone C, Chelsea primo con 9 punti davanti a Roma e Atletico Madrid con 6. Sconfitta esterna, invece, per la Juventus in casa dello Sporting Lisgona. Il 2-0 per i lusitani matura grazie alle reti di Leao al 45' e Bras al 92'. Terzo stp su quattro partite, il secondo di fila, per la squadra di Dal Canto terza nel girone D con tre punti e a -4 dallo Sporting secondo. A due giornata dalla fine, per i bianconeri si complica tremendamente la qualificazione alla seconda fase.