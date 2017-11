YOUTH LEAGUE: IL CITY ASFALTA IL NAPOLI

1 novembre 2017

Una vittoria e una sconfitta per le due squadre italiane impegnate nella Uefa Youth League, la Champions League riservata alle squadre primavera. Il Napoli è stato travolto in casa dal Manchester City per 5-3. Inglesi a segno nel primo tempo due volte con Richards, altrettante con Touaizi e con Garre. Nella ripresa gli azzurri rendono meno amaro il passivo con le reti di Esposito, Scarf e Zerbin. Nella classifica del Gruppo F, City primo a punteggio pieno dopo quattro giornate e Napoli terzo a rischio eliminazione. Successo casalingo, invece, per l'Inter nell'andata del 2° turno del Domestic Champions Path. I nerazzurri hanno battuto per 4-1 i danesi dell'Esbjerg con le reti di Pinamonti, Rover, Odegaard su rigore e ancora Rover. Per l'Esjenborg momentaneo vantaggio firmato da Larsen.