YOUNG BOYS, SEOANE: "LA DIFFERENZA TRA NOI E LA JUVE SI E' VISTA"

02/10/2018

"Si è vista la differenza, loro giocano per vincere la Champions League, noi siamo praticamente al debutto. Siamo mancati in esperienza e astuzia". Questo il commento del tecnico dello Young Boys Intervistato nel post partita di Sky, l'allenatore dello Young Boys Gerardo Seoane dopo lo 0-3 in casa della Juve. "Si è visto perchè un giocatore della Juve costa 200 milioni e uno dello Young Boys 10".