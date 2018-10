Wenger: "Nel giro di 5 anni le sostituzioni di una partita potrebbero essere decise sui social"

20/10/2018

Un calcio che cambia e che diventa sempre più social, con tifosi e giocatori al centro e le squadre in secondo piano. Parola di Arsène Wenger, che racconta le sue impressioni alla Bild: "Nei prossimi cinque anni le sostituzioni di una partita potrebbero essere decise sui social, magari ci sarà una votazione nella pausa tra primo e secondo tempo per determinare quali giocatori verranno sostituiti e quali invece resteranno in campo per il secondo tempo".