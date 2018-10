VIKTORIA PLZEN, VRBA AVVERTE LA ROMA: "CE LA METTEREMO TUTTA"

01/10/2018

"Ho visto le ultime partite della Roma, quella col Real Madrid e anche il derby, in cui ha mostrato la sua forza. Ha una fase di transizione tremendamente veloce, e poi c'è Dzeko". Pavel Vrba, tecnico del Viktoria Plzen, fotografa così la Roma, avversario domani sera all'Olimpico nella seconda partita della fase a gironi di Champions League. "Nelle ultime due trasferte giocate abbiamo perso, speriamo domani di fare meglio - aggiunge l'allenatore nella conferenza stampa della vigilia - Noi giochiamo un calcio propositivo, ma tutti conosciamo le qualità straordinarie della Roma. Domani forse non riusciremo a giocare come facciamo di solito, ma ce la metteremo tutta".