Vieri assolve Donnarumma: "Grande gol di Icardi: batterà il record di Meazza"

23/10/2018

Da attaccante a attaccante: Bobo Vieri incorona Icardi e... assolve Donnarumma. Il gol che ha regalato il derby all'Inter è tutto merito di Maurito e di... Vecino: perfetto il cross dell'uruguagio, non meno il posizionamento dell'argentino. Tutto qui, la responsabilità del portiere milanista c'è ma secondo Bobo, ospite a Tiki Taka, non è tale da sminuire i meriti del bomber nerazzurro.



"Quello di Vecino - ha detto infatti Vieri - è stato un grandissimo cross, Icardi poi è bravo perché si fa trovare sempre nel punto giusto al momento giusto. È giovane e ha fatto già più di cento gol nell’Inter: è un grandissimo goleador. Quella rete non è casuale, una volta un cross di Perisic, una volta un cross di Candreva e lui si fa sempre trovare pronto. Secondo me batte anche Meazza (198 gol in Serie A con l'Inter, ndr). Quest’anno arriva a 128 gol e poi... La prima cosa che devi fare quando hai un attaccante così è metterla di prima. Ripeto, dicono che ci sia un errore di Donnarumma, ma non è facile uscire: il cross è fenomenale e quello è un grande gol. Punto e basta”.



Perentorio, insomma. Esattamente come lo è quando passa a parlare del Milan: "L’Inter ha dominato la gara, sono stati aggressivi per 90 minuti. Sono stati perfetti. Criticare il Milan è ingiusto, non è vero che non abbia giocato per vincere, semplicemente l’Inter è stata più forte. Non so se l’Inter possa lottare per lo scudetto, ma sa quello che deve fare e Spalletti sta facendo un lavoro incredibile".



Sicuro anche quando gli viene chiesto chi sia il giocatore che più lo ha impressionato: "Politano! Mi sta sorprendendo, giocare nell’Inter è difficile, in uno stadio enorme, e sta facendo benissimo".