VICENZA, I GIOCATORI PROCLAMANO LO SCIOPERO

11 gennaio 2018

L'Associazione Italiana Calciatori ha indetto formalmente lo sciopero dei calciatori del Vicenza Calcio per sabato 13 gennaio 2018. "La società non ha ancora corrisposto alcunché e la nuova proprietà non ha manifestato alcuna volontà di pagare gli stipendi; i calciatori da luglio 2017 non hanno percepito alcuna mensilità sulle quattro maturate, né hanno certezze sul proseguimento dell'attività sportiva" si legge nel comunicato.