Vicenza Calcio: la procura chiede il fallimento

12 gennaio 2018

Nelle cattive notizie che circondano il Vicenza Calcio si è aperto uno spiraglio. La procura ha chiesto al tribunale civile il fallimento della società biancorossa, ma al tempo stesso al curatore fallimentare è stato chiesta la disposizione dell'esercizio provvisorio. In questo modo la società potrebbe restare in vita, portando a termine il campionato in corso e dando il tempo a qualche imprenditore interessato di presentare nuove offerte.