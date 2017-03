Viareggio Cup 2017: vince il Torino, tonfo Milan

14 marzo 2017

Debutto da incubo per il Milan nel Torneo di Viareggio 2017 . I rossoneri di Stefano Nava perdono 3-2 contro gli argentini del Belgrano: decisivo il gol di Altamirano all'85'. Buona la prima invece per il Torino, che supera 1-0 i croati del Rijeka grazie al gol di Tobaldo. Non va oltre l'1-1 col Deportivo Camioneros il Napoli, la Fiorentina batte 3-2 in rimonta il C.A.I. mentre il Cagliari rifila il poker al Parma, 4-1.

Inizia male la Coppa Carnevale il Milan che perde 3-2 contro gli argentini del Belgrano. I rossoneri di Stefano Nava passano in vantaggio al 19' con Altare poi, dopo essere andati sotto 2-1 a inizio ripresa, impattano con Zucchetti al 76': il pari dura poco perchè all'85' il Belgrano realizza il gol partita con Altamirano. Sempre nel gruppo 7 c'è il successo della Spezia per 1-0 contro i congolesi dell'Ujana. Due pareggi nel girone 6: il Bari fa 1-1 contro la Rappresentativa Serie D mentre il Napoli viene bloccato sull'1-1 dal Deportivo Camioneros dopo essere andato in vantaggio all'11' con De Simone su rigore.



Parte bene il Torino che supera 1-0 i croati del Rijeka: decide un gol di Tobaldo al 37'. Nel girone 10 in vetta i granata e il Cortuluà, formazione colombiana che ha superato 3-1 la Reggiana. Esordio col sorriso per Fiorentina e Perugia nel gruppo 8: gli umbri battono 2-1 i nigeriani del Garden City Panthers grazie alle rete al 91' di Pellegrini mentre i viola superano 3-2 in rimonta gli argentini del C.A.I.. Sotto 2-0 a metà ripresa, la Fiorentina ribalta tutto nel giro di dieci minuti tra l 71' e l'81' con le marcature di Mlakar, Gori e Perez. Nel gruppo 9 parte forte il Cagliari che travolge 4-1 il Parma mentre il Genoa fa 2-2 col Bruges: Asencio risponde al rigore di Brodic, poi nel finale il Grifone fa 2-1 al 90' con Bruzzo ma i belgi replicano subito al 91' con Fadiga per il 2-2 finale.