Viareggio Cup 2017: spettacolo Inter, Juventus bloccata

15 marzo 2017

Altra prova di forza dell' Inter di Stefano Vecchi che, dopo avere battuto 3-0 i greci del Pas Giannina all'esordio, umilia il L.I.A.C. New York imponendosi con un clamoroso 12-1. Inattesa battuta d'arresto della Juventus che non va oltre l'1-1 contro il Toronto. L' Atalanta batte 3-1 i nigeriani dell'Abuja ed è la prima squadra a conquistare matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale. Sorridono anche Empoli e Spal.

Un'Inter senza pietà rifila un incredibile 12-1 agli statunitensi del L.I.A.C. New York e conferma di essere una delle favorite per la vittoria finale della 69esima edizione del Viareggio. E pensare che dopo i primi 45 minuti la sfida si era chiusa sull'1-1 in virtù del botta e risposta dal dischetto di Butic e Gruver. Nella ripresa la resistenza dei newyorchesi dura dieci minuti, poi la squadra di Vecchi si scatena e infierisce sugli avversari: vanno a segno Bakayoko (tripletta), di nuovo Butic, Bollini, Belkheir (2), Mutton, Vanheusden, Rivas e Valietti. Nonostante la goleada, l'Inter non è ancora sicura del primo posto nel Girone 4: al comando a punteggio pieno c'è anche la Spal che batte 2-0 il Pas Giannina. E sabato è in programma lo scontro diretto tra nerazzurri e ferraresi.

Frena la Juventus campione in carica che non va oltre l'1-1 contro il Toronto: in vantaggio al 6' con Zeqiri, i bianconeri di Grosso sfiorano il raddoppio al 57' con una traversa di Coccolo per poi subire la rete del pari al 72' firmata da Luke. La Juve è raggiunta al comando del Girone 1 a quota 4 punti dalla Maceratese che batte 2-0 il Dukla Praga: saranno proprio i bianconeri e i marchigiani a giocarsi il primo posto nello scontro diretto in programma sabato.

Brinda l'Atalanta che, battendo 3-1 l'Abuja, ha la certezza di vincere il Girone 2 (agli ottavi vanno le prime classificate di ogni gruppo più le sei migliori seconde). Crolla l'Ancona, battuto 5-1 dai brasiliani dell'Osasco. Nel Girone 3 l'Empoli demolisce gli statunitensi dell'Athletic Union e resta al comando da solo a punteggio pieno: i toscani vincono 6-0 con doppiette di Olivieri e Jakupovic. Finisce 0-0 Zenit San Pietroburgo-Ascoli. Nel Girone 5, infine, Bologna e Sassuolo non si fanno male, chiudono il derby senza reti e condividono il primo posto in classifica a quota 4 punti.