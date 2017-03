Viareggio Cup 2017: la finale sarà Sassuolo-Empoli

27 marzo 2017

Sarà Sassuolo-Empoli la finale della 69.a edizione del Torneo di Viareggio , in programma mercoledì alle 16 allo stadio Bresciani. La formazione emiliana si qualifica grazie al successo per 5-4 ai rigori sul Torino dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. I toscani, invece, battono 3-0 il Bruges: decisive le reti di Traoré (doppietta) e Zini, belgi costretti a giocare in dieci dal 36' per l'espulsione di Tanghe.

Primo tempo giocato su buoni ritmi allo stadio Bresciani con il Torino più intraprendente e il Sassuolo pronto a ripartire rapidamente in contropiede. I granata vanno vicinissimi al gol al 23' con un sinistro ravvicinato di Filippo Berardi respinto con i piedi da Costa. Cinque minuti dopo palla buona anche per Tobaldo che, servito in piena area da D'Alena, colpisce malissimo il pallone e spara sul fondo. Il Sassuolo si fa vedere al 33' con Piscicelli che svirgola a due passi da Cucchietti. La ripresa è decisamente meno intensa e le due squadre iniziano ad accusare la stanchezza. Sono gli emiliani ad avere la migliore palla gol all'81' con Pierini che si libera alla conclusione e impegna severamente Cucchietti.



Ma lo 0-0 non si schioda e dopo quattro minuti di recupero si va ai rigori. Gli emiliani sono implacabili ed esultano grazie alla trasformazione decisiva di Scamacca, il Toro segna quattro rigori su cinque: Millico si fa parare il tiro da Costa ed è questo il penalty che condanna la squadra di Coppitelli. Il Sassuolo fa festa e per la prima volta nella sua storia approda alla finale del Torneo di Viareggio. Per il tecnico dei neroverdi Paolo Mandelli ci sarà invece la chance di concedere il bis: ha già vinto la Coppa Carnevale da giocatore, nel 1986, con la maglia dell'Inter.