Viareggio Cup 2017: Juventus e Inter, buona la prima

13 marzo 2017

La Juventus campione in carica inizia con il piede giusto il Torneo di Viareggio battendo 2-1 i cechi del Dukla Praga. Parte bene anche l'Inter di Vecchi che rifila un secco 3-0 ai greci del Pas Giannina. Nelle altre partite della prima giornata fa sensazione la goleada della Spal che travolge gli statunitensi del L.I.A.C. New York con un clamoroso 7-0. Esordio sul velluto anche per il Bologna che piega senza problemi il Psv Eindhoven (3-0).