Via all'Europeo Under 21: il calendario e la formula Tre gironi da quattro squadre: passano le tre prime e la migliore seconda

16 giugno 2017

È ora di scendere in campo. Prende il via oggi l'Europeo Under 21 in Polonia, nel quale l'Italia è una delle favorite. La squadra di Di Biagio scenderà in campo domenica sera contro la Danimarca: gli azzurrini sono nel gruppo C con Germania e Repubblica Ceca e appunto Danimarca. Formula complicata per accedere alla semifinale: passano solo le prime dei tre gironi e la migliore seconda. Il via con Svezia-Inghilterra e Polonia-Slovacchia.



LA FORMULA: PASSA SOLO UNA MIGLIORE SECONDA Con 12 squadre suddivise in tre gironi, solo una seconda raggiungerà le tre semifinaliste a EURO U21, oltre ovviamente alle tre vincitrici dei gruppi.



I criteri per stabilire quale delle tre seconde è la migliore sono in seguenti:



a) Più punti conquistati;



b) Miglior differenza reti;



c) Più gol segnati;



d) Meno punti disciplinari sulla base dei cartellini rossi e gialli ricevuti nelle partite del girone (rosso = 3 punti, giallo = 1 punto, espulsione per doppio giallo in una partita = 3 punti);



e) Posizione nel ranking UEFA per nazionali al momento del sorteggio per la fase finale

IL CALENDARIO GIRONE A - Inghilterra, Polonia, Slovacchia, Svezia

GIRONE B - Macedonia, Portogallo, Serbia, Spagna

GIRONE C - Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia



Gruppo A: 16, 19, 22 giugno

Gruppo B: 17, 20, 23 giugno

Gruppo C: 18, 21, 24 giugno

(Avanzano le vincitrici e la migliore seconda)

Semifinali: 27 giugno

Finale: 30 giugno



LE PARTITE DELL'ITALIA

Danimarca-Italia, domenica 18 ore 20.45

Italia-Repubblica Ceca, mercoledì 21 ore 18.00

Italia-Germania, sabato 24 ore 20.45



DOVE SI GIOCA

Kielce Stadium, Kielce (Gruppo A)

Lublin Stadium, Lublin (Gruppo A)

Gdynia Stadium, Gdynia (Gruppo B)

Bydgoszcz Stadium, Bydgoszcz (Gruppo B)

Tychy Stadium, Tychy (Gruppo C, semifinale)

Krakow Stadium, Krakow (Gruppo C, semifinale, finale)





