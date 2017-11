VERONA, UN MESE DI STOP PER ZACCAGNI

17 novembre 2017

Allenamento mattutino per il Verona in vista della sfida in programma lunedì sera contro il Bologna. La squadra di Pecchia ha lavorato sulla tattica prima di fare esercitazioni mirate sulle conclusioni a porta. Hanno saltato la seduta Ferrari, Kean e Zaccagni: quest’ultimo sarà costretto a restare lontano dal terreno di gioco per un mese per il persistere dell’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Zaccagni è stato temporaneamente rimosso dalla lista dei giocatori utilizzabili in campionato, al suo posto è stato inserito il centrocampista Simone Calvano.