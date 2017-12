VERONA, SOUPRAYEN TORNA IN GRUPPO

28 dicembre 2017

Ultimi allenamenti in vista della sfida contro la Juventus per il Verona di Pecchia. I gialloblù hanno effettuato una sessione mattutina incentrata sulle esercitazioni tattiche mirate al possesso palla. Arrivano buone notizie dall'infermeria, con Souprayen che è tornato in gruppo e può considerarsi oramai completamente recuperato. Per l'esterno è probabile la presenza in campo dal primo minuto nella sfida di sabato. Ancora a parte invece Cerci e Fares.