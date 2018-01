VERONA: SI RIPARTE VENERDI'

7 gennaio 2018

L’Hellas Verona si ritroverà, dopo la pausa invernale di campionato, venerdì 12 gennaio per la ripresa degli allenamenti presso lo Sporting Center Il Paradiso di Peschiera del Garda. La squadra si radunerà agli ordini dell’allenatore Fabio Pecchia in vista di Hellas Verona-Crotone, in programma domenica 21 gennaio alle ore 15 al Bentegodi.