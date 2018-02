VERONA, PRIMO ALLENAMENTO PER AARONS

1 febbraio 2018

Mattinata di lavoro per il Verona: per i gialloblù di Pecchia esercizi di rapidità e accelerazioni sul campo. Il gruppo ha proseguito la seduta con una serie di esercitazioni tattiche e sul possesso palla, prima di concludere con una partitella. Primo allenamento con i nuovi compagni per Rolando Aarons, in presenza dell'ex difensore gialloblù Anthony Seric, che ha assistito alla seduta da bordo campo.