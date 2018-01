VERONA: PRIMA SEDUTA PER MATOS

13 gennaio 2018

Prosegue il ritiro del Verona a Peschiera. In mattinata, allo Sporting Center 'Il Paradiso', la squadra è scesa in campo per il primo dei due allenamenti previsti per questo sabato, svolgendo riscaldamento tecnico, possesso palla e lavoro di potenza aerobica. Prima seduta con i nuovi compagni di squadra per Ryder Santos Pinto Matos, sotto gli occhi del presidente Maurizio Setti che ha assistito all'allenamento insieme al direttore sportivo, Filippo Fusco. Bianchetti, Cerci e Bruno Zuculini hanno svolto parte del lavoro insieme ai compagni. Per questo pomeriggio in programma un altro allenamento con inizio alle ore 15.30.