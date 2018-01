VERONA, PER CERCI LESIONE AL BICIPITE FEMORALE

30 gennaio 2018

L'attaccante del Verona Alessio Cerci, in seguito ad un fastidio muscolare accusato durante l'allenamento di ieri è stato sottoposto in mattinata ad esami diagnostici che, rende noto il club gialloblù, hanno evidenziato una lesione di I grado al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero saranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico.