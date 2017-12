VERONA, PECCHIA: "USCIREMO DA QUESTA SITUAZIONE"

23 dicembre 2017

Pesante sconfitta dell’Hellas Verona contro l’Udinese di Oddo, 4-0 il risultato alla Dacia Arena. “L’Udinese oggi ha avuto la meglio e ci dispiace”, così il tecnico gialloblu Pecchia che spiega: “Venivamo da prestazioni positive in cui in campo mettevamo personalità, oggi tutto questo è venuto meno. Quando si affrontano queste gare con la rosa non al completo, possono capitare prestazioni così. Abbiamo già dimostrato di saper uscire da situazioni difficili, guardiamo al futuro con fiducia”.