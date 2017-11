VERONA: PECCHIA "SPERO NEL RECUPERO DI PAZZINI"

18 novembre 2017

Il Verona sarà impegnato soltanto lunedì sera, quando al Bentegodi arriverà il Bologna, ma questa mattina il tecnico degli scaligeri Fabio Pecchia ha presentato la partita: “Pazzini ha preso un colpo su una zona già dolente, quella del tendine d'Achille. Proverà a stringere i denti, vediamo di recuperarlo per questa partita. Bessa, Ferrari e Kean hanno proseguito il lavoro personalizzato, non li avevamo a Cagliari e non li avremo neanche lunedì. Spero che la mia squadra dimostri di avere un'anima diversa, dobbiamo riavvolgere il nastro. Il nostro obiettivo è solo quello di fare punti, giocando con qualità e personalità. Occhio al Bologna è una squadra che ha un'identità ben precisa, lavorano insieme da tempo e Palacio ha aggiunto quel tocco di qualità in più ad un gruppo giù buono di suo”.