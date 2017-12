VERONA, PECCHIA: "SOUPRAYEN E CACERES STANNO BENE, JUVE SUPER"

29 dicembre 2017

Fabio Pecchia con il suo Verona sfiderà domani sera la Juventus lanciata all’inseguimento del Napoli capolista, il tecnico degli scaligeri ha presentato così la gara del Bentegodi: “Dovremo giocare al massimo delle nostre potenzialità e pensare solo a noi stessi, serviranno cuore, coraggio e personalità. Dovremo avere il giusto atteggiamento per trascinare il nostri tifosi in uno stadio esaurito. Dovremo fare una prestazione al massimo delle nostre potenzialità sia fisiche sia mentali. Il ko di Udine? Fa più male perché stavamo andando bene, dobbiamo lasciarcelo alle spalle. Per quanto riguarda la squadra sono tutti a disposizione a parte fares, mentre Valoti non è al meglio ma sta crescendo. Caceres ha smaltito il problema alla schiena”. Domani la corazzata bianconera arriverà al Bentegodi per vincere, Pecchia con la maglia della Juve ci ha giocato: “Ho i ricordi di ciò che ho vissuto lì ma non ci penso. Cosa toglierei a loro? La mentalità vincente. Sanno fare tutto nel migliore dei modi”. Ultima battuta sulla formazione: “Souprayen e Caceres stanno bene, ma a prescindere da chi giocherà dovremo dare tutto quello che abbiamo”.