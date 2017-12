VERONA, PECCHIA: "ORGOGLIOSO DEI MIEI"

30 dicembre 2017

Nonostante la sconfitta, Fabio Pecchia è contento di come il Verona ha affrontato la Juve. “Faccio i complimenti ai miei, sono orgoglioso della mia squadra perché abbiamo affrontato la gara con coraggio nonostante l’avversario. Nel momento in cui si poteva pensare che potessimo fare qualcosa in più è venuta fuori la qualità della Juventus. Dovevamo essere più concreti in certe situazioni perché potevamo fare male a una grande squadra che ha affrontato questa sfida con il piglio di un piccola squadra, nonostante i campioni che ha. A parte a Udine siamo sempre rimasti in gara in tutte le partite, ma ora nel girone di ritorno dobbiamo prenderci più punti possibili", ha detto a Premium Sport.