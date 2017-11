VERONA, PECCHIA: "IL CAGLIARI HA MERITATO DI VINCERE"

5 novembre 2017

Fabio Pecchia rende merito al Cagliari. "Una partita in cui abbiamo avuto un buon approccio, non siamo stati in grado di gestirla - ha spiegato a fine gara -. Il Cagliari ha meritato di vincere. E' una sconfitta figlia della mancata autostima". Il tecnico resta fiducioso: "Credo nel gruppo e nella squadra, il cammino è impegnativo. Credo fortemente nei valori dei miei giocatori, l’obiettivo non si raggiunge adesso".