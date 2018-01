VERONA, PECCHIA: "DISPIACE PER IL GOL SU PALLA INATTIVA"

6 gennaio 2018

“Dispiace per aver preso gol su palla inattiva”. Così in conferenza stampa il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, commenta la sconfitta contro il Napoli: “Anche all’andata è accaduto, ho la stessa sensazione di fallo. In merito al gol, quell’episodio continuo a non vederlo chiaro perché il portiere non può essere toccato. Dovevamo creare qualche situazione, non ci si può difendere dal Napoli per 90’. Preoccupato dal Benevento? Sì ma dobbiamo guardare avanti, ne scendono tre e il nostro mini campionato dobbiamo farlo con più squadre”.