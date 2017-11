VERONA, PECCHIA: "COL BOLOGNA VOGLIO UNA GRANDE REAZIONE"

15 novembre 2017

Appuntamento ancora nel monday-night per il Verona che lunedì prossimo affronta il Bologna. Ostacolo difficile per il tecnico veronese Fabio Pecchia: "Il Bologna sta facendo un grandissimo campionato - ha dichiarato a Premium - la classifica per loro è bella, sono in quella posizione con merito. Ma noi dobbiamo affrontare tutti gli avversari con un piglio diverso rispetto a Cagliari. Kean e Ferrari indisponibili? Sono convinto che chi scenderà in campo nella prossima gara risponderà alla grande e farà una grandissima prestazione".