VERONA, PECCHIA: "CERCI NON SARÀ DELLA GARA"

20 gennaio 2018

L’Hellas Verona si prepara ad ospitare il Crotone di Zenga. Mister Pecchia in sala stampa: “Mi piacerebbe affrontare questa gara come le ultime in casa, con lo stesso spirito e intensità. Al di là della squalifica di Bessa, sarà fuori anche Cerci, abbiamo provato a recuperarlo ma non vogliamo rischiarlo. In merito a Petkovic e Matos, sono arrivati in buona condizione, vedremo il minutaggio. Devono inserirsi velocemente, abbiamo bisogno di loro. Prima riescono ad entrare nel gruppo, prima è un vantaggio per loro e per la squadra. Partenza di Caceres? Per me il mercato ora è chiuso. Ho valide alternative, parlo solo di chi ho a disposizione. Da lunedì, eventualmente si parlerà di chi entra e chi esce. Petkovic e Pazzini insieme? Sono compatibili. Ci sono delle coppie che possono essere ben assortite. Domani l’appoggio del nostro pubblico sarà importante”.