VERONA: PECCHIA "A CAGLIARI PER CONFERMARE LA NOSTRA CRESCITA"

4 novembre 2017

"Dovremo mettere in campo l'atteggiamento e la personalità che ci ha contraddistinto nelle ultime prestazioni, puntando sulla crescita che stiamo dimostrando di avere partita dopo partita". Così Fabio Pecchia, allenatore del Verona, alla vigilia della trasferta di Cagliari. Un avversario "con la giusta esperienza, ha giocatori di un certo valore messi nelle migliori condizioni in uno stadio che fa sentire la propria presenza, sarà difficile da affrontare", ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa. "La nostra priorità in questo momento - ha proseguito - è il risultato, cercando di ottenerlo attraverso il gioco e le prestazioni, dobbiamo continuare a martellare in questo senso".