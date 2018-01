VERONA, PECCHIA: “IL RITORNO A NAPOLI È UNO STIMOLO IN PIÙ”

5 gennaio 2018

Sarà una sfida rivolta anche al passato quella che Pecchia dovrà affrontare domani al San Paolo con il suo Verona: “Tutti dovranno dare qualcosa in più – spiega il tecnico in conferenza stampa – giochiamo contro una squadra prima in classifica con merito. Dovremo avere uno spirito forte e la voglia di affrontare una gara del genere come tutti quelli che ci seguiranno, il ritorno al San Paolo per me sarà solo uno stimolo in più e spero che anche la squadra possa avere la mia stessa voglia di dimostrare il proprio valore. Il lavoro di Sarri è sotto gli occhi di tutti, giocheremo contro una formazione rodata e con una precisa mentalità di gioco. Con la Juve abbiamo retto 70’, domani dovremo fare meglio”.