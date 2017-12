VERONA, PECCHIA: “ATTENTI ALLA FISICITÀ DELL’UDINESE”

22 dicembre 2017

"Dobbiamo lasciarci la vittoria contro il Milan alle spalle e pensare ai prossimi impegni. Contro l’Udinese a livello psicologico non deve cambiare nulla". Il tecnico Pecchia non vuole che il suo Verona ceda agli entusiasmi dopo il successo contro i rossoneri, per la sfida sul campo dell’Udinese in programma domani alle 15 chiede massima concentrazione: "Affronteremo una squadra molto fisica capace di cambiare identità di gioco. Dobbiamo provare a essere pericolosi impostando il gioco palla a terra. Non esista una sola idea di gioco, bisogna anche sapersi rapportare alla partita. L’obiettivo è sempre la vittoria, noi dobbiamo saper cambiare confermando la stessa identità anche a partita in corso".