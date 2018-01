VERONA: MATOS "SONO QUI PER FARE GOL E ASSIST"

16 gennaio 2018

"Il Verona è conosciuto anche in Brasile, sono contento di essere qui". Per l'Hellas è il giorno della presentazione del nuovo attaccante Ryder Matos: "Sono qui per fare gol e assist - ha dichiarato in conferenza stampa - mi metterò a disposizione della squadra anche se preferisco giocare da esterno o da seconda punta. La salvezza è alla nostra portata e ci crediamo tutti, sono pronto per scendere in campo".