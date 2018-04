VERONA, MATOS E LANER SALTERANNO IL BENEVENTO

3 aprile 2018

Seduta di rifinitura per il Verona alla vigilia del match con il Benevento. Appuntamento domani alle ore 17 per il recupero della 27esima giornata. Gli scaligeri hanno effettuato una prima fase di riscaldamento, poi una serie di esercitazioni tattiche. Infine l’allenamento si è concluso con una partitella. Non convocati Matos e Laner.